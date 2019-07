Alberto Urso: dal 5 luglio in radio il singolo ‘Ti lascio andare’ TESTO

Arriva in radio venerdì 5 luglio, Ti lascio andare, nuovo singolo di Alberto Urso, tenore vincitore del talent show Amici. Il brano è tratto dall’album Solo ed è scritto da scritto da Davide Simonetta, Giovanni Pollex e Giuliano Ciliberti che raccontano un amore non corrisposto.

Alberto Urso Ti lascio andare TESTO

Ho messo da parte me stesso ogni giorno

Solo per restarti accanto ancora un po’

E darti tutto il mio tempo

Ho chiuso gli occhi per te mille volte

Credere che andava bene così

Perdonandoti tutto

Ho imparato dall’amore dov’è il confine

La felicità non può far male

Anche se ti voglio bene

Io ti lascio andare

Oltre le partenze senza mai arrivare

I ritorni senza mai restare

Anche se non c’è una fine

Io ti lascio andare

Ho smesso di illudermi ancora una volta

Di vivere solo per quello che non ho

Aspettando un buongiorno

Ho aperto le porte di un mondo ristretto

Lo spazio rimasto è troppo piccolo

Per cercare un motivo

Ho imparato dall’amore dov’è il confine

La felicità non può far male

Anche se ti voglio bene

Io ti lascio andare

Oltre le partenze senza mai arrivare

I ritorni senza mai restare

Anche se non c’è una fine

Io ti lascio andare

Ho smesso di correrti incontro da quando

Ho capito che ti stavo soltanto

Rincorrendo

Ho imparato dall’amore dov’è il confine

La felicità non può far male

Anche se ti voglio bene

Io ti lascio andare

Oltre le partenze senza mai arrivare

I ritorni senza mai restare

Anche se non c’è una fine

Io ti lascio andare

Io ti lascio andare