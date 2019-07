Achille Lauro: il nuovo singolo è ‘1969’ VIDEO & TESTO

È online il video di 1969, singolo di Achille Lauro estratto dall’omonimo album. Una parte del video è stata girata durante il flower party che si è tenuto il 24 giugno al Bar Bianco di Milano, dove sono arrivati centinaia di fan che hanno trasportato Parco Sempione indietro nel tempo, agli anni ’60 e ’70, pervasi della cultura e della moda hippie.

Al video, con la regia di Mattia Di Tella, ha partecipato il ballerino Marcello Sacchetta interpretando il mood rock e scanzonato della canzone. E il riferimento cronologico è a quel 20 luglio 1969, in cui l’Apollo 11 toccò il suolo lunare.

Achille Lauro 1969 TESTO

A ma’, wow

È il 20 luglio del ’69

Sì sono fuori, sì, sì, sto sulla luna, yeah

Entro al negozio camicia slacciata

Dicono, “Prego, si accomodi, per di qua” (la la la la)

Ho mille pezzi da cento stropicciati ma’

Mi chiedono, “Che lavoro fa?” (la la la la)

Ricompro la casa che ci hanno tolto

Perché non avevi soldi, a ma’

Entro a farti dei regali in quella boutique (la la la la la la)

Sto vivendo a ma’, lo so, è identico a un film (la la la la la la)

Oh sì, yeah, ah ma’, prendi ‘sta spesa, non fare l’offesa

Chi se ne frega, stasera sto qua

Rimango a cena, non fare ‘sta scena

Resto stasera, poi lasciami sta’

Resto stasera, stasera

Non fare l’offesa, l’offesa

Rimango a cena, non fare ‘sta scena

Resto stasera, poi lasciami sta’

Sto sulla luna, uh

Sto sulla luna, oh sì

Wow, sto sulla luna di Giove, Saturno, Urano, Nettuno, Plutone

Guarda ma’ (la la la la)

In testa ho un casino, in piedi sul motorino baby, le voilà

Wow, rimprovera ‘sto bambino, torna col doppio di prima

Alé, le Teknival (la la la la)

È il 20 luglio del ’69, sì sono fuori, sì, sì, sto sulla luna

Entro a farti dei regali in quella boutique (la la la la la la)

Sto vivendo a ma’, lo so, è identico a un film (la la la la la la)

Oh sì, yeah, ah ma’, prendi ‘sta spesa, non fare l’offesa

Chi se ne frega, stasera sto qua

Rimango a cena, non fare ‘sta scena

Resto stasera, poi lasciami sta’

Resto stasera, stasera

Non fare l’offesa, l’offesa

Rimango a cena, non fare ‘sta scena

Resto stasera, poi lasciami sta’

Sto sulla luna, uh

Sto sulla luna, a ma’

Brava, non chiedermi dove son stato, brava (la la la la la la)

A ma’ prepara, hai visto anche stasera torno a casa (la la la la la la)

Oh sì, oh, ah ma’, prendi ‘sta spesa, non fare l’offesa

Chi se ne frega, stasera sto qua

Rimango a cena, non fare ‘sta scena

Resto stasera, poi lasciami sta’

Resto stasera, stasera

Non fare l’offesa, l’offesa

Chi se ne frega, esco dopo cena

Stasera non fare ‘sta scena, a ma’

Sto sulla luna, uh

Sto sulla luna