MaisenzaSmemo: la partnership con Spotify e la libertà di Roberto Saviano

Tempo di nuova Smemoranda, in questo inizio di vacanze estive. Presentata a Milano l’edizione 2020 della Smemo che per il 2020 porta come tema principale di riflessione Mai senza… raccontato dalle firme storiche e dalle new entry in tutte le sue sfaccettature. Tra parole e disegni, l’iconica agenda si conferma scrigno di aneddoti, pensieri, confessioni e segreti con una nota tra cinismo e ironia che accompagna le citazioni sparse qua è là.

Dai contributi di Gino&Michele, a Gino Strada e Roberto Saviano, da Luna Melis, Mika, Emis Killa e Charlie Charles, fino al nuovo gatto social GattodiM@#£, Smemo 2020 alimenta le fila dei suoi contributori e si aggiorna anche musicalmente.

Per l’anno scolastico in arrivo, infatti, è mai senza… musica! grazie alla partnership con Spotify. Il profilo del diario sarà aggiornato nel corso dell’anno con playlist a tema a partire dalla Playslist Smemo2020: ogni citazione musicale stampata sul diario è associata a uno Spotify code da inquadrare con la app Spotify per ascoltare il brano.

E questa iniziativa si somma ad altri storici impegni targati Smemoranda, come quello ambientalista. Spiega Nico Colonna: «Dal 2005 questo è l’unico diario a emissioni zero. Compensiamo le emissioni di CO2 con la piantumazione di quelli che ormai sono sei boschi su terreni demaniali. E abbiamo deciso di fare un salto di qualità: da quest’anno intendiamo portarci su produzioni eco friendly: l’impegno a difesa del pianeta è qualcosa che vogliamo comunicare con forza ai giovani.»

Storicamente al fianco di Emeregency, Smemoranda sostiene una nuova campagna contro i pregiudizi all'insegna della solidarietà e dell'impegno sociale contro discriminazioni e ingiustizie. Si esprime a proposito di libertà anche Roberto Saviano, che al tema ha dedicato il suo pensiero su Smemo 2020.

In occasione del suo intervento alla conferenza stampa, Saviano ha dichiarato: «Oggi, come decidi di prendere posizione, immediatamente ti viene rinfacciato il guadagno che hai. Come si permette un cantante o un calciatore di smettere di solo foto su Instagram e parlare seriamente? Vedete in quanti stanno zitti, anche fra chi prima parlava?

Hanno paura, degli attacchi sui social e dell’atteggiamento per cui il tuo lavoro diventa subito un furto. Solo perché hai espresso un’opinione contraria: questo è il trabocchetto di oggi. Criticare, avere posizioni contrarie ed esprimerle con la buona educazione sembra subito un gesto non autentico. Ormai crediamo solo alla crudeltà. Se uno è crudele è onesto, se invece uno si esprime in modo educato è buonista, è un paraculo.»

Ma la libertà, si sa, ha sempre un prezzo: «Bisogna mettere in conto di pagare un prezzo, che probabilmente è un tributo necessario a completare il tuo sentirti vivo, dignitoso, degno. Prendere posizione, raccontare, affrontare temi difficili porta a una difficoltà naturalmente, ma quella difficoltà è assai più tenue rispetto al dolore del silenzio, all’omertà e al restare fermo. Costa meno che continuare a chiederti ‘ma io dove ero?’

Illuminare è necessario e pensare di poterlo fare senza pagare un prezzo è ingenuo, ma questo prezzo non è nulla rispetto al peso del silenzio. Il coraggio? Sta probabilmente in uno spazio in cui urla la necessità di parlare, quella che ti dice ‘basta’. Condividere è il primo passo per cercare di cambiare le cose.»

Anche Gino Strada ha detto la sua: «Sulla guerra c’è pochissima informazione, il periodo dopo il 1945 è detto dopoguerra, ma da allora ci sono stati oltre 25 milioni di morti per guerra. Di quella dopoguerra parliamo? Informarsi e conoscere, credo, sia fondamentale per raccapezzarsi oggi e per capire in quale direzione andare domani. Bisogna studiare la guerra e non le battaglie.»