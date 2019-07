Jova Beach Party diventa After e Limited Edition, le nuove compilation

Nuova (doppia) sorpresa di Jovanotti per il suo Jova Beach Party. A pochi giorni dal via a Lignano Sabbiadoro, e mentre già è disponibile l’EP dedicato, l’artista annuncia due nuove uscite discografiche: il 5 luglio esce infatti Jova Beach (After) Party – Volume 1, raccolta con i brani degli ospiti delle varie tappe, e dal 6 luglio in esclusiva nelle spiagge dei Party sarà disponibile Jova Beach Limited Edition.

Questa la tracklist di Jova Beach (After) Party – Volume 1

BALOJI – L’HIVER INDIEN JOVANOTTI FEAT. CACAO MENTAL – FIESTA LOS WEMBLER’S DE IQUITOS – LAMENTO SELVATICO

ORKESTA MENDOZA – CUMBIA VOLCADORA ANTIBALAS – CHE CHE COLE MAKOSSA AFROTRONIX – OyO J.P.BIMENI & THE BLACK BELTS – HONESTY IS A LUXURY JUPITER & OKWESS – MUSONSU FATOUMATA DIAWARA – NTERINI BOMBINO – IMUHAR ACIDO PANTERA – TREMENDA COLETA FORELOCK – ROOTS AND CULTURE MELLOW MOOD – SHE’S SO NICE GATO PRETO – DIAD ENZO AVITABILE – ABBALL CU ME NU GUINEA – NUOVA NAPOLI TONY ALLEN – SECRET AGENT SONORISTAN – SEA NO STREET

Jova Beach Limited Edition invece è una versione speciale di Jova Beach Party EP che, appena uscito, si è imposto ai vertici delle classifiche dei dischi più venduti e dei brani più suonati in radio con il successo travolgente di Nuova era. La nuova edizione contiene due remix inediti del singolo realizzati da Merk & Kremont e dal dj e producer Albert Marzinotto.