Fabrizio Moro: da novembre in tour, tutte le date live nei teatri

Dopo i primi quattro appuntamenti nei palasport, Fabrizio Moro sarà dal vivo nei teatri di tutta Italia con Figli di nessuno Tour, nuovo spettacolo live che fa seguito alla pubblicazione dell’omonimo album. Sul palco insieme a Fabrizio Moro ci sarà la sua storica band: Claudio Junior Bielli (Pianoforte, Tastiere e Programmazioni), Roberto Maccaroni (chitarra e cori), Davide Gobello (chitarra), Alessandro Inolti (batteria), Andrea Ra (basso e cori).

Queste le date ad ora confermate:

13 novembre – Firenze , Tuscany Hall

, Tuscany Hall 16 novembre – Brescia , Teatro Dis_Play

, Teatro Dis_Play 18 novembre – Bologna , Europauditorium

, Europauditorium 20 novembre – Torino , Teatro Colosseo

, Teatro Colosseo 26 novembre – Cremona , Teatro Ponchielli

, Teatro Ponchielli 29 novembre – Cesena , Nuovo Teatro Carisport

, Nuovo Teatro Carisport 30 novembre – Senigallia (AN), Teatro La Fenice

(AN), Teatro La Fenice 2 dicembre – Pescara , Teatro Massimo

, Teatro Massimo 4 dicembre – Napoli , Teatro Augusteo

, Teatro Augusteo 5 dicembre – Bari , Teatro Team

, Teatro Team 6 dicembre – Brindisi , Teatro Verdi

, Teatro Verdi 12 dicembre – Varese , Teatro Openjobmetis

, Teatro Openjobmetis 14 dicembre – Montecatini (PT), Teatro Verdi

(PT), Teatro Verdi 18 dicembre – Lugano, Pala Congressi

I biglietti per i live, prodotti da Friends & Partners, sono disponibili in prevendita da mercoledì 3 luglio (da giovedì 4 luglio per Bari e Brindisi) su TicketOne e dalle ore 11.00 di mercoledì 10 luglio nei punti vendita e nelle prevendite abituali.