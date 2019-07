Antonello Venditti: al via il tour estivo e si aggiungono nuove date CALENDARIO LIVE

A pochi giorni dall’inizio della tranche estiva, si aggiungono nuove date al viaggio live di Antonello Venditti con il suo tour Sotto il segno dei pesci. Lo show, infatti, farà tappa il 30 novembre 2019 al Mediolanum Forum di Assago (Milano), e l’8 marzo 2020 all’Eventim Apollo di Londra.

Dal 7 luglio, invece, il live riprende con gli appuntamenti estivi in cui Venditi ripropone i brani dello storico album oltre alle canzoni più amate del suo repertorio. Di seguito le date di Sotto il segno dei pesci Outdoor:

7 luglio – Sordevolo (BI), Anfiteatro Giovanni Paolo II

(BI), Anfiteatro Giovanni Paolo II 9 luglio – Pistoia , Piazza Duomo

, Piazza Duomo 11 luglio – Palmanova (UD), Piazza Grande

(UD), Piazza Grande 13 luglio – Gardone Riviera (BS), Vittoriale

(BS), Vittoriale 16 luglio – Cervere (CN), Anfiteatro dell’Anima

(CN), Anfiteatro dell’Anima 18 luglio – Marostica (VI), Piazza Castello

(VI), Piazza Castello 20 luglio – Cervia (RA), Piazza Garibaldi

(RA), Piazza Garibaldi 25 luglio – Molfetta (BA), Banchina S. Domenico

(BA), Banchina S. Domenico 9 agosto – Follonica (GR), Arena Parco Centrale

(GR), Arena Parco Centrale 14 agosto – Anzio (RM), Stadio del Baseball

(RM), Stadio del Baseball 16 agosto – Macerata , Sferisterio

, Sferisterio 18 agosto – Castiglioncello (LI), Castello Pasquini

(LI), Castello Pasquini 20 agosto – Alassio (SV), Porto Luca Ferrari

(SV), Porto Luca Ferrari 23 agosto – San Pancrazio Salentino (BR), Forum Eventi

(BR), Forum Eventi 27 agosto – Taormina , Teatro Antico

, Teatro Antico 29 agosto – Palermo , Castello a Mare

, Castello a Mare 31 agosto – Agrigento , Teatro Valle dei Templi

, Teatro Valle dei Templi 30 novembre – Milano , Forum di Assago NUOVA DATA

, Forum di Assago 8 marzo 2020 – Londra, Eventim Apollo NUOVA DATA

Le prevendite dei biglietti per gli appuntamenti del tour di Sotto il segno dei pesci, prodotto e organizzato da Friends & Partners, sono disponibili su ticketone e nei punti vendita abituali. Per le nuove date: prevendite per Milano disponibili online dal 4 luglio ore 16:00, nei punti vendita dall’11 luglio ore 11:00 / Prevendite per Londra su BookingsDirect dall’11 luglio ore 10:00, nei punti vendita dal 12 luglio ore 10:00.