Andrea Damante: dal 5 luglio il singolo ‘Think About’ feat Malu Trevejo e Yung Miami

Da venerdì 5 luglio è in radio e in digitale Think About, nuovo singolo di Andrea Damante, Malu Trevejo feat. Yung Miami. Dal 2 luglio il brano è disponibile in presave su Spotify e Deezer e in preadd su Apple Music. Scritto da Damante, insieme a Patrick Jordan Patrikios, Hanni Ibrahim, Alexandra Shungudzo Govere, Malu Trevejo, Yung Miami, il singolo vanta la partecipazione proprio del nuovo fenomeno musicale latino Malu Trevejo e del rapper USA Yung Miami.

Nato nel 1990, a 14 anni Andrea inizia a organizzare serate per gli amici della sua città natale, Verona. A 19 anni sigla un contratto con un’importante casa discografica che gli assicura la presenza fissa in uno dei locali più importanti e prestigiosi d’Italia, All’Alterego.

Nel corso degli anni ha avuto l’onore di aprire per artisti come Bob Sinclar, Cristian Marchi, Nervo, Vinai, Serebro e molti altri. Nel corso degli anni, Andrea ha dedicato anche del tempo alla carriera come modello, che lo ha aiutato a far crescere esponenzialmente la sua popolarità portandolo a esibirsi come deejay in Italia e in Europa.