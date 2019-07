Freedom – Oltre il confine: 2 luglio, anticipazioni puntata con Roberto Giacobbo

[CS] Settimo appuntamento con Roberto Giacobbo e Freedom – Oltre il confine, in onda su Rete4 martedì 2 luglio, in prima serata.

Per le donne farsi largo nel mondo del lavoro e, soprattutto, del potere non è facile. Immaginiamo quanto potesse esserlo millenni fa. Eppure, in Egitto, Hatshepsut è diventata Faraone e ha regnato per ben 20 anni. Le telecamere di Freedom sono entrate nel suo tempio funerario, a Deir el-Bahari.

A progettarlo fu l’architetto Senenmut. Giacobbo accede nella tomba dove l’uomo probabilmente ha inciso il segreto che possedeva e che condivideva con Hatshepsut: un segreto capace di far loro conquistare un regno…

Freedom entra nel Complesso di San Domenico Maggiore, a Napoli, per ammirare il crocifisso che parlò a San Tommaso d’Aquino, ripercorrere le vicissitudini di uno dei più controversi filosofi della storia, Giordano Bruno, e osservare da vicino preziose mummie.

Il divulgatore parla di come questa città abbia legami con un’antica e segreta tradizione egizia, per la quale, secondo alcune teorie, il complesso costituirebbe uno dei vertici del triangolo dei misteri, assieme alla Cappella di San Severo e alla statua del Dio Nilo.

Nasciamo, viviamo, moriamo. E poi? Cosa viene dopo la vita? Il nulla? Il Paradiso? Un’altra esistenza? Giacobbo prova a farsi largo, tra le tante domande di questo affascinante ed al contempo inquietante tema. Le risposte esplorano le varie tradizioni religiose, scoprendo a che punto sia arrivata la scienza su questa materia e, inoltrandosi nel passato, riporta cosa avessero capito gli antichi e noi avremmo dimenticato…

Un viaggio per riflettere e, forse, illuminare un poco il cammino che resta da percorrere sulla Terra, con le incredibili testimonianze di chi dice di aver visto qualcosa oltre il confine…