Letizia Onorati: tour in Giappone per l’artista jazz italiana DATE

Letizia Onorati, fresca di partecipazione al National Days of Italy in Moscow, ha annunciato il suo tour in Giappone, dal titolo Notes and Words Loving Japan. L’artista leccese si esibirà in due appuntamenti live:

sabato 21 settembre a Osaka , in occasione dell’evento “Italia Amore Mio”

, in occasione dell’evento “Italia Amore Mio” venerdì 22 settembre al Keystone di Tokyo

La cantante e compositrice ha sottolineato l’entusiasmo per la nuova esperienza che la vedrà protagonista, affermando: “Sono emozionata e felice per questa nuova avventura che mi permetterà di vivere in prima persona l’incontro tra due culture profondamente diverse grazie alla musica, linguaggio universale, che nella contaminazione diventa fonte di bellezza e ricchezza”.

Ad accompagnarla sul palco Paolo Di Sabatino (pianoforte), Marco Siniscalco (basso elettrico) e Glauco Di Sabatino (batteria).

Alla base di Notes and Words Loving Japan una grande ambizione, ovvero creare un legame tra due Paesi e i loro modi di fare musica. Il progetto nasce come esplorazione artistica, partendo da uno studio accurato sui suoni e sui linguaggi di tradizioni differenti; il nome trae spunto da Notes And Words, l’ultimo lavoro discografico della Onorati.