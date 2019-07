Festival Show 2019, Chioggia 6 luglio: tutti gli ospiti della serata

Seconda tappa per il Festival Show 2019 che continua il viaggio estivo a Chioggia (VE) con la tappa del 6 luglio nella suggestiva cornice dell’Isola dell’Unione. La kermesse, che quest’anno raggiunge il traguardo dei vent’anni, è condotta da Anna Safroncik, per la prima volta nelle vesti di conduttrice, insieme a Paolo Baruzzo, da sempre coordinatore del festival.

Ecco il cast sul palco di Chioggia: Roby Facchinetti, Enrico Ruggeri, Emma Muscat & Biondo, Arisa, Anna Tatangelo, Martina Attili, Sergio Sylvestre e Virginio. Ad arricchire il cast, anche nuovi volti della musica italiana come la cantautrice Elya, Matteo Markus Bok e Daniel&Astol, oltre agli mergenti selezionati durante i Festival Show Casting: Ambra Flamini da Frosinone e CAMÌ da Trento.

Rinnovata la partnership con REAL TIME (canale 31 del gruppo Discovery Italia) che, per il quarto anno consecutivo, segue l’evento come media partner e confeziona quattro speciali con il meglio del Festival Show 2019, in onda da agosto.

In ogni tappa gli artisti sono accompagnati dal corpo di ballo guidato da Etienne Jean-Marie e saranno presenti dodici elementi dell’Orchestra Ritmico Sinfonico Italiana, con alcuni tra i migliori giovani musicisti da tutta Italia.