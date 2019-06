Matthew S: fuori il singolo ‘Waves on the Moon’ VIDEO

A un anno dall’album First, Matthew S ha pubblica il nuovo singolo Waves on the Moon (INRI / Metatron), disponibile in digitale da venerdì 21 giugno. Con questo pezzo, l’artista inizia un percorso musicale più introspettivo, senza farsi condizionare dal mercato musicale.

Matthew S, con con i suoi progetti, conferma una proposta musicale ormai riconoscibile, attenta ai dettagli e semplice nella progressione degli accordi. Quello che appare immediato ed evidente in questo singolo è come i suoni, nella loro organizzazione spaziale, riescano a creare un discorso sinestetico, alimentando un immaginario visivo che potrebbe facilmente spaziare in paesaggi lunari.

Ad accompagnare il singolo, ecco il videoclip ufficiale.