Un libro per l’estate: ‘Il sigillo del cielo’ di Glenn Cooper TRAMA

È tra gli autori più apprezzati – e acquistati – dai lettori italiani e per la stagione estiva torna con un nuovo romanzo. Glenn Cooper pubblica per l’editrice Nord Il sigillo del cielo (titolo originale The Showstone; pagine 396) che vede ancora una volta protagonista Cal Donovan. Il volume è in libreria dallo scorso 10 giugno e a giudicare dalle classiche dei principali store si attesta nella Top20 dei libri più comprati.

Una pietra nasconde il segreto per raggiungere il paradiso o evocare l’inferno… : questa la frase che riassume l’intensa trama di Cooper, che intreccia nuovamente città e anni in un legame indissolubile tra il passato e il presente. Tutto ha inizio con la notizia della morte della madre di Donovan, apparentemente a seguito di un furto finito male. Eppure in casa nulla manca all’appello…

E il protagonista inizia la propria indagine, scoprendo un pacco ancora intatto che il padre, trent’anni prima, aveva inviato dall’Iraq. È attorno a questo oggetto che si snoda la storia, riportando il lettore nella Mosul dell’anno mille e poi nel Medio Oriente di fine anni Ottanta, fino al giorno d’oggi.

Glenn Cooper Il sigillo del cielo SINOSSI UFFICIALE

Mosul, 1095. Daniel Basidi è un uomo di fede. Eppure teme che stavolta il Signore abbia caricato un fardello troppo grande sulle sue spalle. Per anni ha cercato di mettere il suo dono al servizio degli altri. Ma quest’ultima rivelazione, terribile e sublime, non può essere condivisa con nessuno, perché è troppo pericolosa. Daniel deve portarla con sé nella tomba.

Iraq, 1989. Hiram Donovan è un uomo di scienza. Eppure, quando tocca quella pietra sepolta nella sabbia, si sente come pervadere da una corrente elettrica. E ha paura. Infrangendo la legge e i suoi stessi principi morali, Hiram sottrae l’oggetto dallo scavo e lo spedisce alla moglie, in America. Sarà l’ultima cosa che farà prima di morire.

New York, oggi. Cal Donovan è un uomo d’azione. Eppure, non appena riceve la notizia che sua madre è stata uccisa, si sente crollare la terra sotto i piedi. All’apparenza sembrerebbe un furto finito in tragedia, se non fosse che in casa non manca nulla. I presunti ladri hanno messo a soqquadro ogni stanza, senza prendere né gioielli, né quadri, né contanti. Che cosa cercassero, Cal lo scopre dopo qualche giorno, in una scatola da scarpe nascosta in fondo a un armadio.

Un pacco ancora sigillato che suo padre aveva mandato dall’Iraq trent’anni prima. All’interno, c’è l’ossessione che ha tormentato avventurieri e imperatori, il segreto per cui hanno dato la vita santi e ciarlatani, la minaccia che deve restare sepolta, per il bene del mondo. E ora tocca a Cal proteggerla. A ogni costo.