Dermot Kennedy: in radio il singolo ‘Outnumbered’, album il 27 settembre

È Outnumbered il nuovo singolo di Dermot Kennedy, artista irlandese in radio dal 28 giugno. Il brano è contenuto nell’album di debutto Without Fear (in pre-ordine), atteso per il prossimo 27 settembre.

Dermot racconta così il singolo: “Outnumbered è una canzone che cerca di confortare chiunque si senta sopraffatto e che ci ricorda che la bellezza può essere trovata sempre, non importa quanto sia buia la notte. Spero che possa essere una fonte di rassicurazione per chiunque stia attraversando momenti difficili: sapere che le cose andranno meglio e che i tempi duri diventeranno una cosa del passato“.

Il nuovo singolo arriva dopo una serie di spettacoli dal vivo che hanno registrato il tutto esaurito nel Regno Unito e in Europa. E Dermot Kennedy sarà live anche in Italia il 4 novembre al Fabrique di Milano.

Dermot ha partecipato recentemente per la prima volta al The Late Show con Stephen Colbert e al talk show, The Ellen Show, entusiasmando il pubblico con la performance del brano Power Over Me, suo precedente singolo. Il brano ha raggiunto la prima posizione nelle classifiche airplay in Francia, Germania e Belgio ed è stato certificato doppio platino in Irlanda, platino nei Paesi Bassi e in Svizzera e oro in Canada.