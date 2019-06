Donatella Rettore protagonista de ‘La mia passione’ su Rai3 il 29 giugno

Sabato 29 giugno su Rai3 (ore 20:30) protagonista della quarta puntata de La mia passione, il programma condotto da Marco Marra, è Donatella Rettore. L’iconica pop star degli anni Ottanta è anche l’autrice di tutti i suoi brani di successo, da Kobra a Lamette, da Donatella a Splendido splendente che proprio quest’anno compie 40 anni.

Nata artisticamente nei primi anni Settanta come una delle pochissime cantautrici che all’epoca si affacciavano nel panorama musicale italiano, Donatella Rettore racconta a La mia passione come la popolarità e il successo siano arrivati all’estero, in particolar modo in Germania, prima che in Italia.

Insieme a Marco Marra ripercorre i momenti della sua vita professionale e personale che l’hanno portata a diventare l’artista, la ribelle e l’anticonformista che tutti conosciamo. Come sempre, narrazione e immagini si fondono in un racconto avvincente che parte dagli esordi di Donatella Rettore per arrivare alle recenti partecipazioni a trasmissioni come Tale e quale show in qualità di concorrente e Ora o mai più, nel ruolo di giudice sui generis.