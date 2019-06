Battiti Live 2019: Vieste 30 giugno, tutti gli artisti sul palco

Al via Battiti Live 2019 con la prima tappa a Vieste domenica 30 giugno dalla suggestiva piazza Marina Piccola. Alla conduzione Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci. Lo spettacolo va in onda in diretta televisiva con la regia firmata da Luigi Antonini, su Telenorba e RadionorbaTv, oltre che sulle frequenze di Radionorba e in streaming su radionorba.it e norbaonline.it.

Ecco chi sono gli artisti sul palco Mahmood, Il Volo, Gigi D’Alessio & Gué Pequeno, Boomdabash, Giusy Ferreri, Takagi & Ketra, Irama, Elodie, Levante; Mondo Marcio, Fred De Palma con Ana Mena e Luchè. Chiude il programma della prima tappa del Radionorba Battiti Live uno dei dj più famosi d’Italia, Gabry Ponte, che mixerà in esclusiva per tutti gli appuntamenti live la musica più forte del momento e alcuni pezzi classici della musica italiana.

Il pubblico che affollerà le piazze potrà rivolgere delle domande direttamente agli artisti in scena, attraverso l’inviata speciale, la webstar e attrice 15enne, Mariasole Pollio. Il corpo di ballo di è guidato da Federica Posca, con la partecipazione tra gli altri di Bryan Ramirez, ballerino del cast di Amici.

Dopo il primo appuntamento di Vieste Battiti Live si sposterà il 7 luglio a Brindisi, il 14 luglio a Trani, il 21 luglio a Gallipoli e il 28 luglio a Bari. La 17^ edizione del festival andrà in onda con cinque appuntamenti in prima serata su Italia1 a partire da mercoledì 10 luglio alle 21:20.