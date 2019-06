Andrea Vigentini: fuori il singolo ‘Come l’estate’, anticipa l’album di debutto

[CS] Andrea Vigentini, giovane cantautore ed autore milanese, presenta il suo nuovo singolo Come l’Estate da venerdì 28 giugno in tutti i digital store e sulle piattaforme streaming e il 5 luglio nelle radio. Questo nuovo singolo segue la pubblicazione di Magari e di Come va a finire, quest’ultimo uscito ad aprile e presentato in anteprima dal vivo in occasione del concerto di Ermal Meta al Mediolanum Forum di Assago (MI).

Questi tre primi episodi sonori saranno contenuti nel disco d’esordio che verrà pubblicato dopo l’estate per Mescal / Believe Digital.

“In Come l’Estate ho immaginato una giovane coppia immersa nella sua quotidianità, tra piccoli problemi e le discussioni di tutti i giorni – dichiara Andrea Vigentini – in un sabato estivo qualunque, dal divano di casa, scrutano i social, osservano il resto del mondo che si diverte, mentre loro sono rimasti in città. Ma lei è bella come l’estate, il piede che segue il ritmo si muove all’interno di un infradito, e va bene così…”

Andrea Vigentini è un cantautore dalla voce raffinata. Nato a Milano l’8 Aprile 1985, ha studiato pianoforte, canto e chitarra. Ha fatto parte del Bevoice Gospel Choir col quale ha partecipato a numerosi concerti in Italia e all’estero e ha preso parte, come corista, al tour europeo di Milva. Dal 2016 al 2019 è stato impegnato in tour con Ermal Meta e attualmente è in studio per definire i dettagli del suo album d’esordio.

Qui tutti vanno al mare ma noi no. Ma non fa niente tanto tu sei sempre Come l’estate.