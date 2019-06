Jake La Furia: il nuovo singolo ‘6 del mattino’ feat. Brancar TESTO

È in radio e digitale, da venerdì 28 giugno, 6 del mattino, il nuovo singolo di Jake La Furia con la partecipazione di Brancar (de Il Pagante). Il brano promette di diventare uno dei tormentoni di stagione grazie al suo ritmo esplosivo e coinvolgente su un testo spensierato. A produrlo è Big Fish.

Jake La Furia 6 del mattino feat. Brancar TESTO

Mi adori perchè tutto quello che so

è che non so dire di no

è sì quando chiedi beviamone un po’

è sì quando chiedi fumiamone un po’

Entriamo nei privé tutti con la tuta

facciamo alzare la gente seduta

Abbiamo sculture fatte con la frutta

bottiglie grosse come bazooka

Salta e facciamo tremare la terra

denti d’oro e orecchini di perla

Bacia il profumo mielato dell’erba

sbuffami addosso una serra

Flexa, flexa per l’estate

spiaggia, disco e raggi laser

La gente balla per le strade

frate

6 del mattino anche di lunedì

sappiamo come è il podio del MotoGP

Beviamo tutto e poi gli chiediamo il bis

qua dentro fa più caldo che a Miami Beach

Che fatica la vita di notte

oramai ho il fegato dei cocktail

Musica fino alla morte,

ma vita centomila volte

E dietro ‘ste tipe

si fanno le foto col player dopo le partite

Si fanno la A, la B, la C

esattamente come le partite

Fra, siamo i padroni di questa città

se glielo chiedi sicuro ci sta

Addosso capi cari roba di pali

la gente lo sente l’odore di star

Flexa, flexa le serate,

metti il pezzo dell’estate

Fai ballare anche le statue

fFrate

6 del mattino anche di lunedì

sappiamo come è il podio del MotoGP

Beviamo tutto e poi gli chiediamo il bis

qua dentro fa più caldo che a Miami Beach

Flexa, flexa per l’estate

spiaggia, disco e raggi laser

La gente balla per le strade

frate

Flexa flexa le serate

metti il pezzo dell’estate

Fai ballare anche le statue

fFrate

6 del mattino anche di lunedì

sappiamo come è il podio del MotoGP

Beviamo tutto e poi gli chiediamo il bis

qua dentro fa più caldo che a Miami Beach