Eros Ramazzotti: riparte il ‘Vita ce n’è World Tour’ con nuove date

Riparte da Locarno, l’11 luglio, il Vita ce n’è World Tour, show con cui Eros Ramazzotti toccherà i cinque continenti tra il 2019 e il 2020. Sono, infatti, oltre 90 le nazioni in cui l’artista si esibirà sbarcando il prossimo anno anche in America con quindici appuntamenti.

Dopo i sold out in Europa e le anteprime italiane, Eros vola a Locarno per atterrare sui palchi di due delle location più suggestive del nostro paese, Teatro Antico di Taormina e l’Arena di Verona. E poi di nuovo via nel vecchio continente e in Russia, in Nord e Sud America. Ecco il calendario aggiornato:

LUGLIO

11 Locarno , Moon & Stars Festival

, Moon & Stars Festival 13 Bastia , Festival Festa Maió

, Festival Festa Maió 16 Lucca , Lucca Summer Festival

, Lucca Summer Festival 18 Nichelino (TO), Stupinigi Sonic Park

(TO), Stupinigi Sonic Park 24 Las Palmas , Gran Canaria Arena

, Gran Canaria Arena 27 Klagenfurt , Woethersee Stadium

29 Colmar , Foire Aux Vins D‘Alsace

31 Carcassonne , Festival De Carcassonne

AGOSTO

3, 4 e 6 Taormina (ME), Teatro Antico

(ME), Teatro Antico 10 Santa Margherita di Pula (CA), Forte Arena Village

(CA), 15 Opatija, Festival Opatija

SETTEMBRE

11, 12, 14 ( SOLD OUT ) Arena di Verona

) Arena di Verona 24 Belgrade , Stark Arena

27 Athens , Faliro Pavilion

30 Skopie , Boris Trajkovski Vip Arena

OTTOBRE

3 Sofia , Arena Armeec Hall

, Arena Armeec Hall 5 Bratislava , O’Nepela Arena

, O’Nepela Arena 8 Kiev , Sport Palace

, Sport Palace 11 Moscow , Crocus Hall

, Crocus Hall 13 St. Petersburg , Ice Palace

, Ice Palace 15 Helsinki , Hartwall Arena

, Hartwall Arena 18 Kaunas , Zalgirio Arena

, Zalgirio Arena 20 Warsaw , Torwar Hall

, Torwar Hall 22 Prague , O2 Arena

, O2 Arena 24 Budapest , Arena

, Arena 27 Copenaghen , KB Hallen

, KB Hallen 30 Stockholm, Ericsson Globe

NOVEMBRE

9 Tel Aviv , Menora Mivtachim Arena

, Menora Mivtachim Arena 23 Lubiana , Arena Stozice

, Arena Stozice 26 Bolzano , Palaonda

, Palaonda 29 Rimini, RDS Stadium

DICEMBRE

3 Ancona , Pala Prometeo

, Pala Prometeo 6 Eboli (SA), PalaSele

(SA), PalaSele 11 Roma , Palazzo dello Sport NUOVA DATA

, Palazzo dello Sport 14 Firenze , Mandela Forum

, Mandela Forum 17 Livorno , PalaModigliani

, PalaModigliani 20 Milano , Mediolanum Forum NUOVA DATA

GENNAIO

28 Guatemala City , Forum Majadas NUOVA DATA

, Forum Majadas 30 San Salvador, Gimnasio Nacional NUOVA DATA

FEBBRAIO

6 Mexico City , Auditorio Nacional NUOVA DATA

, Auditorio Nacional 8 Monterrey , Auditorio Citibanamex NUOVA DATA

, Auditorio Citibanamex 14 Buenos Aires , Luna Park NUOVA DATA

, Luna Park 16 Rio De Janeiro , Vivo Rio NUOVA DATA

, Vivo Rio 18 Sao Paulo , Espacio Das Americas NUOVA DATA

, Espacio Das Americas 22 Atlantic City , Hard Rock Hotel & Casino NUOVA DATA

, Hard Rock Hotel & Casino 25 New York , Hulu Theater at Madison Square Garden NUOVA DATA

, Hulu Theater at Madison Square Garden 27 Boston, Boch Center – Wang Theater NUOVA DATA

MARZO

1 Miami , American Airlines Arena NUOVA DATA

, American Airlines Arena 4 Chicago , Rosemont Theater NUOVA DATA

, Rosemont Theater 7 Toronto , Scotiabank Arena NUOVA DATA

, Scotiabank Arena 9 Laval , Place Bell NUOVA DATA

, Place Bell 13 Los Angeles, The Forum NUOVA DATA

I biglietti per le nuove date in prevendita sono disponibili presso le venue dei concerti a partire da mercoledì 10 luglio alle ore 12 (ora locale). Le vendite inoltre apriranno globalmente venerdì 12 luglio alle ore 12 (ora locale). Le prevendite per gli show di New York, Los Angeles e Atlantic City sono attive da lunedì 8 luglio alle ore 12 (ora locale) – presale disponibile per i possessori dei biglietti degli spettacoli precedentemente cancellati. Prevendite riservate ai clienti Citi disponibili a partire da martedì 9 luglio alle ore 12 (ora locale) e da giovedì 11 luglio alle ore 22 (ora locale)