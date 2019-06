Ed Sheeran rilancia e porta in radio il singolo ‘Beautiful People’ feat. Khalid VIDEO

In radio I Don’t Care è il brano più suonato (dati EarOne) ed è Disco di Platino, ma Ed Sheeran tenta il bis in contemporanea. Venerdì 28 giugno, infatti, è uscito il nuovo singolo di Beautiful People feat. Khalid, terza traccia dell’album No.6 Collaborations Project, in uscita il 12 luglio.

Il brano è prodotto da Shellback, Max Martin, FRED e Ed Sheeran e mette in luce l’importanza di essere se stessi. Spiega Sheeran: “Khalid ha un’innegabile voce soul e sapevo sarebbe stato perfetto per questa canzone. Sapevo che saremmo stati in sintonia e sono veramente felice del lavoro fatto insieme”.

L’ironico video, da oggi online, diretto da Andy McLeod, vede una coppia felice che viene catapultata in un mondo di eccessi e molto glamour, ma che non si sente obbligata ad adeguarsi a questo nuovo ambiente.