AirPlay radio: Ed Sheeran in vetta, poi Thegiornalisti e Jovanotti

È stata diffusa la nuova Classifica Airplay Radio Settimanale a cura di EarOne relativa alla settimana 26.2019 (dal 21 al 27 giugno 2019) che vede I Don’t Care di Ed Sheeran & Justin Bieber guadagnare la prima posizione (+1) scalzando Nuova era di Jovanotti (terzo, -2) mentre il secondo posto se lo aggiudica Maradona y Pelé dei Thegiornalisti (+6). Secondo i dati EarOne, ai piedi del podio c’è Calipso di Charlie Charles (stabile al quarto posto), quindi Girls Go Wild di LP (quinta, -2), Ostia Lido di J-Ax (sesto, -1) e Jambo di Takagi & Ketra, Omi & Giusy Ferreri (stabili sul settimo gradino). Completano la Top Ten Mambo salentino dei Boomdabash con Alessandra Amoroso (ottavi, +1), Buona (cattiva) sorte di Tiziano Ferro (nono, -3) e Never Really Over di Katy Perry (decima, +7).

Le tra più alte nuove entrate sono: Vento del sud dei Tiromancino (posizione 22), Birds degli Imagine Dragons feat. Elisa (posizione 28) e Quel sorriso in volto dei Modà (posizione 36). La classifica completa è consultabile al sito earone.it [Copyright EarOne Srl].