Radio Italia Live – Il Concerto: il cast sul palco a Palermo il 29 giugno

Dopo l’evento di Milano, Palermo si prepara a ospitare l’appuntamento musicale live e gratuito più atteso. Sabato 29 giugno, infatti, al Foro Italico va in scena Radio Italia Live – Il Concerto, realizzato grazie alla collaborazione con il Comune di Palermo. Alla conduzione confermati Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu mentre nel backstage Marco Maccarini incontra i protagonisti della kermesse e Manola Moslehi raccoglie le emozioni del pubblico.

Ad aprire lo show Marcelo Burlon, con un dj-set esclusivo di 30 minuti a partire dalle 19:50. E alle 20:30 il via ufficiale del concertone. Ecco il cast di artisti 2019 accompagnato dalla Mediterranean Orchestra diretta dal M° Bruno Santori:

Achille Lauro

Benji & Fede

Ghali

Il Volo

Irama

Mahmood

Fiorella Mannoia

Fabrizio Moro

Nek

Takagi & Ketra con Giuy Ferreri

Thegiornalisti

Paola Turci

Per Radio Italia World: Mika

Radio Italia Live – Il Concerto sarà trasmesso in diretta su Radio Italia, Radio Italia Tv e in streaming audio/video su radioitalia.it. Inoltre, sarà in contemporanea su Real Time e su NOVE oltre che in streaming sul servizio OTT gratuito Dplay (dplay.com).

La manifestazione vivrà sulle app gratuite “iRadioItalia” per iPhone, iPad, Android, Windows Phone, Windows 10 e su tutti i dispositivi Echo, lo smart speaker di Amazon.