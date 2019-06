Liam Gallagher: dal 20 settembre l’album ‘Why Me? Why Not.’ e nel 2020 live in Italia

Si intitola Why Me? Why Not. il secondo album di Liam Gallagher la cui uscita è stata annunciata per il prossimo 20 settembre su etichetta Warner Records. “Volevo che questo mio secondo disco fosse superiore a quello precedente. – spiega l’artista – Sarà un album migliore di As You Were e questo la dice lunga, perché è stato un disco epico, no?!”

Ad anticipare il progetto è il singolo Shockwave che ha debuttato in vetta delle chart dei vinili e alla Trending Chart. Ma Gallagehr ha annunciato anche una seconda traccia, The River co-firmato insieme ad Andrew Wyattbrano, con cui Liam ribadisce la propria attitudine di anarchia critica.

Entrambe le canzoni sono disponibili per il download con il pre-order di Why Me? Why Not., il quale che verrà pubblicato in formato fisico (CD e vinile) e in formato digitale (download e streaming). Verrà reso disponibile anche un pacchetto speciale D2C che include una versione deluxe del disco, un vinile ‘sun yellow’ e un formato da 12” con tre bonus track e una demo esclusiva. Tutti i formati presentano il booklet rilegato.

Liam sarà poi dal vivo in tutta Europa con un tour che lo porterà anche in Italia nel 2020; due gli appuntamenti:

15 febbraio 2020 – Roma , Palazzo dello Sport

, Palazzo dello Sport 16 febbraio 2020 – Milano, Mediolanum Forum

I biglietti sono disponibili dalle ore 10.00 di venerdì 12 luglio su Ticketmaster, TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati. I fan che pre-ordinano il disco ricevono l’accesso esclusivo alla pre-sale del tour dalle ore 10.00 di mercoledì 10 luglio fino alle ore 10.00 di venerdì 12. Gli iscritti a My Live Nation avranno invece modo di accedere alle prevendite dalle ore 10.00 di giovedì 11 luglio (per 24 ore).