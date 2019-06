Cristian Imparato: esce il 28 giugno il nuovo singolo ‘Balliamo insieme’

Arriva in digitale venerdì 28 giugno Balliamo insieme (Battitorumore / Believe Digital), nuovo singolo di Cristian Imparato che, reduce dalla casa del Grande Fratello, ora è concentrato sulla musica. Il brano, in pieno stile reggaeton/trap è nato per gioco, anzi sopratutto per una scommessa.

Per la prima volta Cristian si cimenta con questo genere che ben calza con l’estate grazie alla sua freschezza. La voglia di ballare e vivere con leggerezza l’amore è il tema che sta al centro del singolo, prodotto artisticamente da Alberto Rapetti (@Orange Studios Verona), Daniele Di Giorgi e Giacomo Accardi (@Zeit Studio Palermo).

In occasione delle riprese del video ufficiale, Cristian ha lanciato un appello social ai fan per partecipare. Come fare? Ecco le indicazioni direttamente dal profilo Instagram: basta scrivere in Direct a @imlmanagement inviando una foto e contatto telefonico. I 30 selezionati (età fra i 18 e i 30 anni) verranno chiamati direttamente dalla produzione e parteciperanno al videoclip sulla spiaggia di Terracina (LT) il 5 luglio al White Beach.

Cristian Imparato, di origini sicule, si è fatto conoscere nel 2010 a soli 14 anni fa emozionare vincendo la prima edizione di Io Canto, talent di Canale 5 condotto da Gerry Scotti. Grazie alle oltre 250mila copie vendute della compilation con i finalisti, Imparato partecipa ai WMA nel 2010 con Adagio.

Il primo disco ufficiale è del 2013 e porta il suo nome. Impegnato con gli studi, il giovane talento non lascia la musica e negli ultimi mesi si è concesso la partecipazione al Grande Fratello 16 riconquistando, così, l’attenzione del pubblico.