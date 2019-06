Battiti Live: tutte le città del festival d Radionorba, dal 30 giugno al 28 luglio

Conto alla rovescia per la 17^ edizione di Radionorba Battiti Live, festival condotto anche in questa estate 2019 da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci. Cinque le piazze coinvolte per altrettanti appuntamenti live in prima serata su Italia1 a partire da luglio con oltre settanta artisti sul palco.

Ecco il calendario:

30 giugno a Vieste

7 luglio a Brindisi

14 luglio a Trani

21 luglio a Gallipoli

28 luglio a Bari

Gli artisti che si alterneranno nel corso delle tappe del Radionorba Battiti Live sono Alessandra Amoroso, Mahmmod, LP, Il Volo, Achille Lauro, i Boomdabash, Fabrizio Moro, Anastasio, Federica Carta e Shade, Francesco Renga, Irama, Loredana Bertè, Maneskin, Takagi&Ketra, Giusy Ferreri, Gue Pequeno, Gigi D’Alessio, Elettra Lamborghini, Anna Tatangelo, Baby K, Luca Carboni, Rocco Hunt, gli Stadio, Paola Turci, Max Pezzali, Ofenbach.

E ancora: Nek, Giant Rooks, Dolcenera, Cristiano Malgioglio, Tiromancino, Le Vibrazioni, J-Ax, Tormento, Annalisa, Clementino, Bianca Atzei, Jake La Furia, Modà, Levante, Emis Killa, Francesco Gabbani, Enrico Nigiotti, Sergio Sylvestre, da Amici il vincitore Alberto Urso e Giordana Angi, The Kolors, Elodie, Benji&Fede, Mondo Marcio, Dark Polo Gang, Chadia Rodriguez, Luchè, Fred De Palma con Ana Mena, Vegas Jones, Mr Rain & M. Attili, Aiello, Emma Muscat & Biondo, Mamasita, Gabri Ponte ed altre sorprese che si aggiungeranno nel corso del tour.

Ad aprire la serata – nel pre-show – ci saranno Margot, Edoardo, Mathìs, True Skill, Eddie Brock, Mike Sueg, Madblow, Jbarton, i giovani artisti di Future Legend la music battle firmata Coca-Cola. Inoltre, il pubblico in piazza potrà rivolgere delle domande direttamente agli artisti in scena, attraverso l’inviata speciale, la webstar e attrice 15enne, Mariasole Pollio.

Quest’anno Battiti Live conta otto main partner d’eccezione: TIM, FIAT, Coca-Cola Future Legend, Nintendo Switch, Nuii, Supermercati Dok E Famila, Carta WoW!, Wella. “Sono veramente orgoglioso di constatare che grandissimi brand hanno scelto di unire la propria immagine alla nostra, specie se tra questi alcuni rappresentano la storia ed il futuro del nostro Paese.“, le parole di Marco Montrone, Presidente di Radionorba.