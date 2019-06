Elya: gli appuntamenti live dell’estate con la seconda parte del tour

Si aggiungono nuove date all’Elya Tour – Seconda parte, il tour estivo di Elya, in cui il cantautore presenta i brani estratti dal suo omonimo album d’esordio disponibile nei negozi e su tutte le piattaforme digitali (K1 Records/Warner). Questo il calendario aggiornato:

29 giugno – Milano – Tnt Club

– Tnt Club 3 luglio – Desenzano (BS) – Notte Bianca

(BS) – Notte Bianca 6 luglio – Chioggia (VE) – Festival Show

(VE) – Festival Show 13 luglio – Torino – Salva Il Mondo Festival

– Salva Il Mondo Festival 27 luglio – Borno (BS) – Bottega 1892

(BS) – Bottega 1892 28 luglio – Marone (BS) – Lido Mad Hops

Intanto, è in radio il nuovo singolo Ti verso il cuore, che ELYA descrive così: «Il caos notturno, i neon, i locali, la puzza di fumo, la città e i suoi ritmi, nasce in questo contesto Ti verso il cuore. Evitavo la solitudine, affamato di esperienze che non mi appartenevano. Anche in piena notte, ricordo che mi divertivo a passeggiare tra i viali illuminati di Milano. Ti verso il cuore è la volontà di offrirsi e offrire tutto alla vita, alle sue relazioni, alle sue strade».

Progetto versatile ed eterogeneo, l’album Elya è composto da 13 brani tutti scritti e prodotti dallo stesso artista. Questa la tracklist:

Cosa ti farei Ti verso il cuore Vorrei sentirci litigare Notturno Ino L’ho fatto per te Indivisibili Preludio Ypn Una ragazza così Niente La cura che oggi ci va Un altro Brandy Periferie annoiate Norimberga