Ultimo, nel 2020 il tour negli stadi: «Prima però ho una favola ancora da vivere»

A pochi giorni da La Favola, concerto evento allo Stadio Olimpico di Roma con data zero a Lignano, Ultimo annuncia un tour negli stadi per il 2020. Sarà il più giovane artista italiano di sempre a essere protagonista in una serie di città le cui date ancora non state svelate.

L’artista è reduce dal Colpa delle Favole Tour, sold out in 19 palazzetti italiani con oltre 300mila biglietti venduti complessivamente. Partito da San Basilio e arrivato sul palco del Festival di Sanremo e ora negli stadi, Niccolò si prepara all’appuntamento romano già sold out, con cui il 4 luglio chiuderà il progetto La Favola.

Queste le parole di Ultimo via Twitter: «Sono emozionato nel comunicarvi che nel 2020 si terrà il mio primo tour negli stadi italiani. Presto vi dirò tutte le città. Prima però ho una favola ancora da vivere: il 4 Luglio a Roma..passando per lo stadio di Lignano questo Sabato.»

Intanto suona in radio Ipocondria, nuov brano dall’album Colpa delle Favle che ha debuttato al #1 posto della classifica ufficiale FIMI/Gfk mantenendo la posizione per ben cinque settimane consecutive.