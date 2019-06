Elodie a Radio Subasio per Subasio Music Club, come partecipare

[CS] Subasio Music Club con Elodie, mercoledì 3 luglio. A partire dalle 21.00 negli studi di Radio Subasio ad Assisi davanti a 40 fan, regalerà un’ora di musica dal vivo, in diretta radio, streaming e facebook live, nella quale ascoltare le sue hit. A sollecitarne aneddoti e ricordi, in questa calda serata, lo speaker Leonardo Fabrizi.

Reduce dal successo di Pensare Male con i The Kolors, l’artista è tornata in radio con un altro brano, pronto a scalare le classifiche: Margarita, insieme a Marracash. Prodotto da Takagi&Ketra, il singolo è tra i tormentoni dell’estate 2019. Lo scorso anno aveva sempre conquistato la stagione più calda dell’anno con Nero Bali, in collaborazione con Michele Bravi e Gué Pequeno, poi in autunno era arrivata Rambla, con Ghemon.

Per non perdere una serata unica, basta compilare il form pubblicato su sito e social di Radio Subasio entro mercoledì 26 giugno. Le richieste accolte riceveranno una mail con le indicazioni per partecipare.