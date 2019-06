Mietta: il singolo ‘Milano è dove mi sono persa’ dal 28 giugno

[CS] Milano è dove mi sono persa (etichetta discografia Calma Music – Believe Digital distribuzione) è il titolo del nuovo brano di Mietta, in uscita in radio e in tutti i digital store a partire da venerdì 28 giugno. In contemporanea esce il videoclip su Youtube.

Mietta racconta così il brano, scritto da Karin Amadori, Valerio Carboni e Vincenza Casati e prodotto artisticamente da Diego Calvetti: “Una canzone stralunata, grintosa e passionale, l’ho sentita da subito mia, è arrivata al momento giusto con una “nuova” Daniela, che ha voglia di rimettersi in gioco. Un brano che ricorda come, a volte, per ritrovarsi bisogna perdersi”.

Il videoclip, girato da Mauro Russo nel Salento, è la storia surreale di Daniela (Mietta), che si ritrova ad una festa senza invito, dove tutti ballano, con la musica che prende il posto dei pensieri e la testa che gira come unico punto di riferimento, per poi svegliarsi, il giorno dopo, avendo dimenticato tutto, tranne una canzone, che continua a girarle in testa.