Taormina 4Ever: John Legend live al Teatro Antico di Taormina

John Legend sarà sul palco del Teatro Antico di Taormina, protagonista della serata evento Taormina 4Ever. L’evento che celebra i legami storici tra Sicilia e Stati Uniti è firmato da Dream Loud e 4Ever Brand, che rinnovano così l’appuntamento per quella che sarà l’unica esibizione italiana del 2019 per l’artista americano.

«La musica e l’autenticità di John Legend possiedono qualità senza tempo. Non riesco ad immaginare un artista migliore per poter catturare passato, presente e futuro in un magico 4Ever Show a Taormina». Sono le parole di Marco Bosco, Amministratore Delegato di Dream Loud e Direttore Creativo per gli spettacoli di 4Ever.

La performance di John Legend, nel più antico anfiteatro al mondo, sarà un’anticipazione di Sicily4Ever del 4 luglio 2020 e inserisce Taormina tra le 4Ever City. Durante la serata, il cantautore sarà accompagnato da The Independence Orchestra composta da oltre 100 musicisti tra i migliori complessi sinfonici d’Italia.

I biglietti sono disponibili tramite VivaTicket.