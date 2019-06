Massimo Di Cataldo a Radio Subasio: live a Subasio Music Club

[CS] Le adolescenti degli Anni Novanta avevano il suo poster in camera e lo guardavano sognanti, immaginando di poterlo conoscere … suscitando non poche gelosie da parte dei fidanzati! Le adolescenti di oggi ne hanno sentito parlare e vogliono saperne di più, seguendo con attenzione la sua seconda giovinezza. Tutte – e, perché no, tutti – potranno ‘vivere’ Massimo Di Cataldo lunedì 1 luglio in Subasio Music Club.

L’appuntamento di Radio Subasio che propone un’ora di musica dal vivo e di racconti di sè davanti ad un pubblico di 40 fan presenti in studio, accoglierà un cantautore che a quasi 10 anni di distanza dal precedente, il 24 maggio scorso è tornato con un album nuovissimo, intitolato Dal Profondo.

Ad intervistarlo, traghettando il pubblico nell’universo emozionale di un personaggio che vanta una formazione poliedrica nell’universo musicale e varie esperienze d’attore, ci saranno Stefano Pozzovivo e Roberto Gentile.