Nicki Minaj: sexy ballerina nel video del singolo estivo ‘Megatron’

È nei digital store e sulle piattaforme streaming il nuovo singolo di Nicki Minaj, Megatron, uscito in contemporanea con il videoclip ufficiale. Il brano, fresco ed estivo, esalta la tecnica e le rime da sempre cifra stilistica dell’artista mentre nel video, girato da Mike Ho, Nicki è una sexy queen, protagonista di quasi tutte le scene.

Da sola o in coppia con un lui qualsiasi o ancora in gruppo, la Minaj balla e ammicca alla camera. Il racconto è intervallato da immagini girate all’interno di un club pieno di persone, che sembrano divertirsi a ballare sulle note della nuova canzone. In poche ore il video ha superato le 450mila visualizzazioni.