Mostro: il nuovo singolo è ‘Nicotina’, ecco il videoclip

[CS] È uscito il video di Nicotina, il nuovo singolo di Mostro, estratto dall’album The Illest vol. 2 (Honiro Label). Il brano racconta di dipendenze e di problemi che il “protagonista” ha con se stesso, inizialmente simulando una lotta con il suo io e successivamente ammettendo che forse il suo vero problema è solo lui.

Il videoclip, con la regia di Ludovico Di Martino e la fotografia di Giuseppe Chessa, vede protagonisti lo stesso Mostro, Beatrice Bartoni e Bruno Verdirosi. «Ho avuto la fortuna di poter lavorare con Ludovico Di Martino – dichiara Mostro – e sapevo perfettamente che con lui avrei potuto esagerare.

Di base l’idea è nata dal cercare un modo spettacolare dal punto di vista visivo per raccontare una fuga disperata, dove colui che insegue la coppia dei protagonisti non è altro che una sorta di lato cattivo del personaggio di Mostro. Come se lui, alla fine, avesse per tutto il tempo cercato di proteggere lei non da una presenza qualunque, ma dal lato peggiore di se stesso.»

Sono aperte le prevendite su Ticketone.it per The Illest Show, le due date speciali che lo vedranno protagonista il 25 settembre ai Magazzini Generali di Milano e il 27 settembre all’Orion di Ciampino (RM).