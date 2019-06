Gianluca Vacchi ospite di Special Guest su m2o domenica 23 giugno

[CS] Domenica 23 giugno alle 23 il protagonista del nuovo appuntamento con il programma Special Guest di m2o sarà Gianluca Vacchi, l’imprenditore e DJ di fama internazionale, con un seguito di 12,8 milioni di follower su Instagram.

Alla guida di Special Guest, che ogni settimana invita ospiti fuori dagli schemi, questa domenica ci sarà il deejay trasgressivo per eccellenza Gianluca Vacchi, che in esclusiva per m2o presenterà la sua playlist personale.

Balzato alla ribalta pubblicando una coreografia a ritmo della canzone Menea Tu Chapa, nel 2016 il “re italiano di Instagram” ha intrapreso la carriera da dj, esibendosi nei locali più esclusivi del mondo.

Entrato definitivamente nel 2017 nel mondo della musica con la pubblicazione del singolo Viento, Gianluca Vacchi è ora uno dei nomi più rilevanti del clubbing internazionale, quest’estate, tra i festival dance ai quali parteciperà, c’è anche Tomorrowland.