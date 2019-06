Ghali, dal cruciverba social ai due nuovi brani: escono ‘Turbococco’ e ‘Hasta la vista’

Anticipati da un cruciverba sui social, escono Turbococco e Hasta la vista, i due nuovi brani di Ghali che ne introducono l’album atteso in autunno. «Ci sono poche ragioni per dividere le cose, forse nessuna, ma a volte bisogna guardare alle differenze per capire l’unità del tutto. -racconta l’artista – Turbococco e Hasta La Vista sono le mie prime due differenze, servite una sulla produzione di Takagi&Ketra e l’altra sulla produzione di Avedon.

Turbococco è il mio modo indefinito di essere alle prese con appuntamenti, famiglia, lavoro, musica e il mio cocco (la testa) va a mille (turbo); mentre Hasta la vista è la distensione club di tutto il processo, è il momento in cui posso essere il ragazzo di Baggio.»

Quest’estate Ghali sarà protagonista nei più importanti festival Europei:

5 luglio Wireless Festival Alter Rebstockpark, Fraconoforte, Germania

Alter Rebstockpark, Fraconoforte, Germania 20 luglio Lollapalooza Hippodrome ParisLongchamp, Parigi, Francia

Hippodrome ParisLongchamp, Parigi, Francia 23 luglio POW WOW, Pag, Croazia

Pag, Croazia 27 luglio Tomorrowland Festival, Boom, Belgio