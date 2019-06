Gazzelle: fuori il nuovo singolo e video ‘Polynesia’ TESTO & VIDEO

Polynesia (Maciste Dischi/Artist First) è il nuovo singolo di Gazzelle, prodotto da Federico Nardelli e disponibile in streaming e digitale. Lo accompagna un videoclip diretto da Lorenzo Silvestri e Andrea Losa per Bendo e prodotto da Maestro Production, ambientato nella periferia romana del 2049.

In un futuro lontano di 30 anni, tra l’arsura e la desolazione di una periferia svuotata, vediamo un Gazzelle ormai invecchiato ed abbandonato al degrado. La narrazione si muove su un’altalena emotiva che è anche il pretesto per vedere l’altro lato del personaggio, quello in costante ed entusiasta ricerca di uno scopo.

Gazzelle Polynesia TESTO

Delle cose che dici ne conosco la metà

E di tutti i tuoi amici me ne importa la metà

E di quello che ho dentro te ne ho dato la metà

E di quello che ho perso, tu ne hai vinto la metà

E cos’è che ti guardi, non mi riconosci più?

E però quella faccia me l’hai regalata tu

Come faccio a spiegarti che oramai non ti odio più?

Come faccio a aggrapparmi al fatto che non ti amo più?

La luna di notte non ci scalda più

Le bombe alla crema, i morsi sulla schiena

La televisione, la tua depressione, il telegiornale

Ti giuro, amore

Non mi va di andare al mare

Non mi va, ah, la Polynesia

Non mi va di fare le cose soltanto per fare

Fantasticare

Delle cose che penso, ne conosci solo un po’

E di quello che voglio n’esaudisci solo un po’

E di quello che hai dentro, te ne ho tolto solo un po’

E di quello che hai perso non ne ho vinto neanche un po’

E cos’è che ti guardi? Non mi vedi neanche più

E però quegli sguardi me li hai regalati tu

Come faccio a spiegarti che oramai non mi odio più?

Come faccio a aggrapparmi al fatto che non mi amo più?

La luna di notte non ci scalda più

Le bombe alla crema, i morsi sulla schiena

La televisione, la tua depressione, il telegiornale

Ti giuro, amore

Non mi va di andare al mare

Non mi va, ah, la Polynesia

Non mi va di fare le cose soltanto per fare

Fantasticare

Fantasticare, e fare le cose nel modo ideale

Dimenticarti, dimenticare

Che una volta era tutto speciale

Non mi va di andare al mare

Non mi va, ah, la Polynesia

Non mi va che arrivi l’estate e puoi fare cose

Voglio scappare

Non mi va di andare al mare

Non mi va, ah, la Polynesia

Non mi va di fare le cose soltanto per fare

Fantasticare

Fantasticare, fan-fantasticare, fantasticare

Ah-ah-ah-ah, ah-ah, ah-ah