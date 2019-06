Toy Story 4: Benji & Fede interpretano la nuova versione di ‘Hai un Amico in Me’

Presentate a Roma le voci italiane di Toy Story 4, nuovissima avventura Disney e Pixar che dal 26 giugno riporta sul grande schermo Woody, Buzz e l’allegra combriccola di giocattoli. Il nuovo capitolo della saga vede il ritorno delle storiche voci di Massimo Dapporto (Space Ranger Buzz Lightyear) e Riccardo Cocciante (interprete della canzone Hai un Amico in Me e del nuovissimo brano Non Permetto).

Dopo la scomparsa del celebre e amato conduttore Fabrizio Frizzi, indimenticabile voce italiana di Woody, lo sceriffo cowboy torna sul grande schermo con l’interpretazione di Angelo Maggi. Ma veniamo alle novità, e partiamo proprio dalla musica: il duo Benji & Fede, oltre a uno speciale cameo dando voce a due ranocchiette, interpreta anche una nuova versione di Hai un Amico in Me (You’ve Got a Friend in Me) ai titoli di coda.

New entry nel cast di voci infine sono Luca Laurenti (Forky), Corrado Guzzanti (Duke Caboom) e Rossella Brescia. La colonna sonora di Toy Story 4, ancora una volta firmata da Newman, include due nuovi brani ed è disponibile in versione digitale a partire dal 21 giugno.