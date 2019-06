Maturità 2019: Antonello Venditti in diretta FB per la ‘Notte prima degli esami’

Come ogni anno, si rinnova la fatidica Notte prima degli esami, con il via della maturità 2019 mercoledì 19 giugno. Per la speciale “vigilia” Antonello Venditti – che di quella notte ha fatto un inno inter-generazionale – dà appuntamento ai maturandi su Facebook. Allo scoccare della mezzanotte, infatti, il cantautore regala il proprio augurio con una diretta social che rappresenta una tradizione con la quale Venditti si rivolge agli studenti.

“Io mi ricordo quattro ragazzi con la chitarra.. e un pianoforte sulla spalla”. Così inizia la Notte prima degli esami dell’artista, colonna sonora per eccellenza della maturità di intere generazioni. E come ogni anno, la notte che anticipa la prima prova è una “notte di lacrime e preghiere” tra ansia e adrenalina. Buona maturità, ragazzi!