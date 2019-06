Shade: dal 18 giugno ‘La hit dell’estate’, firmata con Gabry Ponte e Jaro

L’estate del 2019 di Shade fa rima con La hit dell’estate, il nuovo singolo dal 18 giugno. E per un artista che di hit esive ne sa qualcosa – Bene ma non benissimo (estate 2017) e Amore a prima insta (2018) – mai titolo fu più azzeccato. E come sempre Shade ci aggiunge una bella dose di ironia: perché è la ragazza dei sogni a essere la vera hit, a maggior ragione se a darle il volto è Ludovica Pagani.

Influencer da oltre di 2 milioni di follower, la Pagani partecipa al videoclip e compare anche sulla cover del singolo in una citazione 2.0 di Mr. e Mrs Smith con Angelina Jolie e Brad Pitt.

Il brano è nato da una collaborazione con Gabry Ponte e sviluppato da JARO, che oltre alle chitarre ha registrato ed aggiunto tromba e trombone e un ritmo più che afro quasi latino senza però snaturare l’essenza di Shade. La canzone è inoltre colonna sonora del nuovo spot di Fonzies, brand del gruppo Mondelēz International, che ha scelto Shade come testimonial della nuova campagna di comunicazione.