Mr.Rain: dal 15 giugno il Summer Tour DATE & INFO

[CS] A meno di un mese dall’uscita di La Somma, Mr Rain è pronto a tornare dal vivo e in estate farà tappa in tutta Italia con la sua carica hip hop. Queste le date del Summer Tour:

22 giugno – Roma , Cinecittà World

, Cinecittà World 3 luglio – Legnano (MI) , Rugby Sound w/J Ax + Articolo 31

, Rugby Sound w/J Ax + Articolo 31 6 luglio – Tres (TN), Tresperados Festival

(TN), Tresperados Festival 14 luglio – TBA

20 luglio – Modica (RG), Modica Summer Fest

(RG), Modica Summer Fest 8 agosto – TBA

13 agosto – Diamante (CS),Sottosopra Beach

(CS),Sottosopra Beach 26 agosto – Trescore Balneario (BG), Bum Bum Festival

(BG), Bum Bum Festival 21 settembre – Rivoli (TO),Sballiamoci di Vita

Con 3 dischi di platino alle spalle Ipernova, I grandi non piangono mai e Carillon (Doppio Platino) e oltre 70 milioni di visualizzazioni su YouTube e il Disco D’oro per Butterfly Effect, Mr Rain è tornato a maggio con un nuovo singolo, La Somma, in duetto con Martina Attili, che si è distinta all’ultima edizione di X Factor.