La vacanza perfetta: dal 18 giugno sul Nove con Francesco Facchinetti

[CS] Dopo un anno di lavoro, di fatica e di sudore, finalmente è il momento delle vacanze! E visto che è meglio non sbagliare, entra in gioco Francesco Facchinetti, che aiuterà una coppia di vacanzieri a trovare La vacanza perfetta.

Nel prima sfida televisiva dedicata alle vacanze, in onda dal 18 giugno ogni martedì alle 21:25 sul NOVE e disponibile su DPLAY, tre proprietari di location cercheranno di convincere una coppia di vacanzieri a trascorrere la propria ‘vacanza perfetta’ da loro.

In ogni episodio, i futuri vacanzieri, dopo aver raccontato le loro esigenze, visiteranno le tre diverse proposte e assegneranno 2 voti ciascuno: uno per la location (stile, pulizia e comfort), uno per le attività presenti e connesse alla proprietà (ristoranti, musei, spiagge, locali).

Prima di scegliere definitivamente la loro location preferita, verranno tentati da un’offerta last minute da parte di ognuno dei proprietari. Quale proposta si aggiudicherà il premio in palio e vincerà la puntata?

La vacanza perfetta è un programma che permette agli spettatori da casa di viaggiare tra le più affascinanti destinazioni di vacanza del Belpaese e di vivere grandi emozioni. Offre spunti interessanti sia per chi desidera affittare la sua proprietà, sia per chi è alla ricerca di nuove mete: divertimento in riva al mare, avventure in montagna, relax in campagna.

Tra le destinazioni di questa stagione ci saranno la Sicilia Sud-Orientale, il Salento, il Cilento e la Maremma.