Festival di Villa Arconati-FAR: tutti i concerti e gli eventi dell’estate 2019

Si rinnova, anche in questo 2019, l’appuntamento estivo con Festival di Villa Arconati-FAR che per l’occasione regala un’esperienza che va oltre il concerto e fa assaporare la vita in Villa come era un tempo. La residenza, per la prima volta dopo anni, ospita gli eventi in calendario nella cornice della Facciata Sud con un’offerta dedicata anche al gusto.

In collaborazione con New Team Banqueting prima dell’inizio dei concerti (dalle 19) è possibile cenare nelle eleganti sale della Villa, accanto al palco del Festival. E dopo la musica spazio alle Passeggiate al Chiaro di Luna (contributo di € 5 euro a persona). Ma veniamo ai live, che mettono al centro temi come la contaminazione e l’incontro.

Ecco, di seguito, il calendario del Festival di Villa Arconati-FAR 2019:

26 giugno – inaugura il Festival Guido Catalano con il suo Tu che non sei romantica summer tour (Ingresso gratuito con prenotazione a cultura@comune.bollate.mi.it)

con il suo Tu che non sei romantica summer tour (Ingresso gratuito con prenotazione a cultura@comune.bollate.mi.it) 2 luglio – Special guest AquaDueO. Un pianeta molto liquido – Banda Osiris e Telmo Pievani

5 luglio – Laurie Anderson (evento in collaborazione con TERRAFORMA Festival)

(evento in collaborazione con TERRAFORMA Festival) 8 luglio – Ascanio Celestini con il nuovo spettacolo Storie comiche ferroviarie

con il nuovo spettacolo Storie comiche ferroviarie 9 luglio – Bowland

17 luglio – Dee Dee Bridgewater (in collaborazione con Bollate Jazz Meeting)

(in collaborazione con Bollate Jazz Meeting) 23 luglio – Angelique Kidjo

Tutti i concerti iniziano alle ore 21 e i biglietti sono disponibili via Mailticket.

A questi appuntamenti, si aggiunge la speciale anteprima di sabato 22 giugno al Cantun Sciatin a Bollate: la Batik, African Suite viene eseguita dalla Artchipel Orchestra e L’Orchestra di Via Padova, dirette da Ferdinando Faraò. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale di Villa Arconati-FAR.