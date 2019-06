Erica Mou: ‘A Ring in the Forest’ come mito moderno fra musica e natura VIDEO

Si intitola A Ring in the Forest (Artist First) il nuovo singolo di Erica Mou, nei digital store e in radio dal 14 giugno. Prodotto a Londra dalla stessa cantautrice insieme Matthew Ker (MaJiKer), il brano è stato scritto insieme a Piers Faccini.

E la realizzazione creativa del progetto, nel corso dei suoi dodici mesi, si è sviluppata secondo i tempi della natura, proprio come il videoclip racconta. Musica e immagini, infatti, mutano simbioticamente: al centro un albero che diventa chitarra in lento processo di evoluzione artigianale.

Come una sorta di mito moderno, clip e singolo tramandano e rinnova il legame tra natura e uomo. L’intero progetto, fortemente voluto dall’art director trevigiano Marco Callegari (Satellite studio), unisce la musica della cantautrice Erica Mou con la liuteria dell’artigiano genovese Paolo Sussone.