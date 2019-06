Charli XCX, annunciata una data live in Italia: sarà sul palco del Fabrique il 18 novembre

Dopo il successo di Sucker del 2014, la cantautrice britannica Charlotte Emma Aitchison aka Charli XCX arriva in Italia con il nuovo album Charli, in uscita il prossimo 13 settembre. Vincitrice di due Billboard Music Awards, un YouTube Music Award e due Sesac ‘Songwriter of the Year’ Awards, la cantante e regista è attesa sul palco del Fabrique di Milano il 18 novembre.

Nel corso della sua carriera Charli XCX ha ottenuto il plauso della critica per la sua produzione musicale e il 2018, in particolare, è stato l’anno della conferma definitiva. Ha pubblicato una serie di brani divenuti hit mondiali, ha annunciato alcune date nel Regno Unito e in Europa, ha girato il mondo come supporto a Taylor Swift.

Ora, nel 2019, Charli ha annunciato il suo ritorno live con un tour globale che arriva dopo nuove importanti collaborazioni (Lizzo, Diplo e Herve Pagez). I biglietti per la data italiana sono in pre-sale esclusiva dalle 10 di giovedì 20 giugno per gli iscritti alla Comcerto Family e a My Live Nation. Quindi le prevendite generali sono attive su TicketMaster e TicketOne dalle 10 di venerdì 21 giugno (30,00 € + d.p.).