Beach Volley Kienzle Celebrities Challenge: nuova iniziativa per la Nazionale Basket Artisti

Nuova impresa per la Nazionale Basket Artisti che, l’11 e il 12 giugno, si è raccolta al Bagno La Perla di Forte dei Marmi per il primo Beach Volley Kienzle Celebrities Challenge. La due giorni di sport, solidarietà e divertimento ha visto la partecipazione di numerosi personaggi dello spettacolo e dello sport da sempre legati all’attività della Nazionale, da Antonello Riva a Jimmy Ghione, Stefano Nosei, Arianna Montefiori e Luca Levi.

Ad aggiudicarsi il primo premio, la coppia Antonio Mezzancella e Giuseppe La Vecchia.

Come sempre accade nelle iniziative della Nazionale, lo sport si accompagna sempre ad un progetto solidale, una cena, in chiusura dell’evento, dedicata alla “Fondazione Piemontese per la Ricerca sul cancro Onlus”.