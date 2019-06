Chris Brown: dal 28 giugno il nuovo album ‘Indigo’, tutte le collaborazioni

Chris Brown pubblica il 28 giugno il nuovo album Indigo (RCA Records) nato dalla collaborazione con artisti del calibro di Justin Bieber, Nicki Minaj, G-Eazy, Juicy J, Trey Songz, Tory Lanez, Tyga, H.E.R., Lil Jon, Joyner Lucas, Gunna e Tank. Il disco, che contiene 33 tracce, è anticipato dal brano No Guidance featuring Drake, prodotto da Vinylz, J-Louis e Noah “40” Shebib che conta già oltre 14 milioni di stream su Spotify.

E dopo il grande successo del Full Moon Tour, Chris Brown darà il via al lungo Indigoat Tour di 38 date negli Stati Uniti con Tory Lanez, Ty Dolla $ign, Joyner Lucas e Yella Beezy, a partire dal 20 agosto da Portland per terminare il 19 ottobre ad Anaheim in California.