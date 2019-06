Mameli: annunciate due speciali date dal vivo per ‘Universo Tour’ INFO

Si è fatto conoscere dal grande pubblico durante la diciottesima edizione di Amici e ha da poco pubblicato il suo primo EP Inno. Mameli annuncia ora due appuntamenti dal vivo come headline nelle più importanti città italiane: Milano e Roma:

4 dicembre – Milano , Teatro Principe / Apertura Porte ore 19:00 – Inizio Show ore 21:00 / Biglietti Posto Unico – € 20,00 + € 3,00 diritti di prevendita

12 dicembre – Roma, Largo Venue / Apertura Porte ore 19:00 – Inizio Show ore 21:00 / Biglietti Posto Unico – € 20,00 + € 3,00 diritti di prevendita

I biglietti sono disponibili su TicketOne a partire dalle ore 11.00 di venerdì 14 giugno e in tutti i punti vendita Ticketone e nelle prevendite autorizzate dalle ore 11.00 di lunedì 17 giugno. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.