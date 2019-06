Lo Zoo di 105 compie 20 anni: è festa l’8 luglio all’Ippodromo di Milano OSPITI

[CS] 1999-2019: Lo Zoo di 105 compie 20 anni. Radio 105 ha scelto di festeggiare il programma più ascoltato d’Italia, condotto da Marco Mazzoli, Fabio Alisei, Paolo Noise, Wender, Pippo Palmieri e la loro squadra composta da Marco Dona, Squalo e Dj Spyne, con una grande festa in programma lunedì 8 luglio all’Ippodromo di Milano.

Tanti gli ospiti che si avvicenderanno nel corso della lunga diretta che a partire dalle 21.00 andrà in scena dal palco dell’Ippodromo: Baby K, Luca Carboni, Elisa, Elodie, Emis Killa, Gigi D’Alessio, Giusy Ferreri, Francesco Gabbani, Nek, Max Pezzali, Takagi & Ketra e The Kolors. E altre sorprese sono in arrivo.

Ingresso gratuito con precedenza a chi si è registrato su 105.net (apertura cancelli: ore 18.00).