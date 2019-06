Linea 77: fuori il nuovo singolo ‘Sangue nero’ featuring Ensi

[CS] Un nuovo colpo di coda dei Linea 77, che insieme ad Ensi ci trasportano nella Black City torinese con il singolo Sangue nero: un pezzo dalle tinte scure, un cupo inno d’amore che parte dalle periferie, attraversa leggende metropolitane e ci redime con aspersione di flow.

Dopo il ritorno della band segnato discograficamente dalla vincente collaborazione con Salmo, che continuerà nella condivisione del palco su diverse date della tournée estiva del rapper, i Linea 77 tornano a stupirci svelandoci un nuovo tassello del lavoro in studio con Sir Bob Cornelius Rifo, la cui firma è ben evidente dall’audace componente elettronica presente nel brano.

Fuori il 14 giugno per Polydor, il singolo stride volutamente con il sound stagionale per darci un chiaro appuntamento al concerto evento della band top player di casa INRI. Per la data del prossimo 6 novembre all’Alcatraz di Milano, che si preannuncia ricca di ospiti, è già disponibile la prevendita.

Questi gli appuntamenti live estivi:

28 giugno – Bologna W/ Salmo, SONIC PARK

– W/ Salmo, SONIC PARK 5 luglio – Legnano (MI) W/ Salmo, RUGBY SOUND

(MI) W/ Salmo, RUGBY SOUND 9 luglio – Brescia W/ Salmo, PIAZZA DELLA LOGGIA –

W/ Salmo, PIAZZA DELLA LOGGIA – 12 luglio – Roma W/ Salmo, ROCK IN ROMA

W/ Salmo, ROCK IN ROMA 14 LUGLIO – Molfetta (BA) W/ Salmo, BANCHINA S.DOMENICO