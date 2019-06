Jaspers: fuori il singolo ironico ‘L’Happiness’ firmato da Franco Mussida VIDEO

È in radio L’Happiness, ultimo singolo dei Jaspers che vede anche la firma di Franco Mussida (PFM) e la partecipazione del duo Luca e Paolo con cui la band collabora nella trasmissione Quelli che il calcio (Rai 2). Tra echi rock Anni Settanta e inserti elettronici, la band riconferma una vena sperimentale che si avvale di un’ironia mai banale nei contenuti.

Il videoclip animato che accompagna L’Happiness è realizzato da Maddalena Toso e Stefano Bertelli e contribuisce alla creazione di un mondo immaginario colorato e ironico in cui il concetto astratto dell’Happiness prende vita con effetti sorprendenti.

La canzone si inserisce nel Progetto CO2, iniziativa che porta ai detenuti di dodici carceri italiane un modo nuovo di ascoltare Musica. Al progetto sarà anche devoluta parte dei ricavi generati dall’utilizzo della canzone; spiega Mussida: «CO2 è un bellissimo dono che la Musica fa a migliaia di detenuti ed è anche un gesto condivisibile da tutti. È infatti possibile per chiunque suggerire un brano (di sola musica strumentale) cliccando www.co2musicaincarcere.it.

In questo modo contribuirà ad arricchire l’audioteca e a far vincere ai detenuti la carcerazione interiore. Ringrazio i Jaspers, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu per aver aggiunto un ulteriore nota di gioiosa simpatia al Progetto».