G.bit: il nuovo album è ‘Tilt!’, progetto musical-artistico in realtà aumentata

Si intitola Tilt! il nuovo album di Gianmarco Bitti, in arte G.bit, disponibile da venerdì 14 giugno su Spotify, iTunes e tutte le principali piattaforme digitali per Warner Music. Di origine spezzina, il rapper-ballerino ha già alle spalle una prima raccolta di singoli, l’EP Tadan e un EP di brani remixati. Ora, per questa nuova release, G.Bit punta ancora più in alto e sperimenta con la realtà aumentata.

L’applicazione gratuita ARIA infatti permette di accedere a contenuti speciali inquadrando con il proprio smartphone una delle immagini mappate e seguendo le indicazioni fornite sui social. E per svelare la data di uscita del disco, il rapper ha coinvolto i propri fan con una speciale call to action tra virtuale e reale. Inquadrando una banconota da 20 euro attraverso l’applicazione, le animazioni disegnate da Laurina Paperina prendono vita e interagiscono con la banconota, rivelando le informazioni sul nuovo album.

Arte musicale e arte visiva si fondono, così, in un linguaggio personale e riconoscibile in cui l’ironia e l’attitudine di G.bit costituiscono il principale filo conduttore. Questa la tracklist di Tilt!:

Scalmanati Fumo Bevo Rido Stonato Oh Baby 50 KG feat. Dani Faiv G.bit G.bit G.bit Faccio Quello Che Voglio feat Mike Lennon Casino Clacson Stronzo Sold Out Stanco

A firmare la veste visual del lavoro è l’artista trentina Laurina Paperina, che condivide con il giovane rapper una visione “cartoonata”, ironica e futuristica nei confronti della vita e dell’arte. La collaborazione tra i G.bit e Paperina è una miscela di ispirazioni animate e cultura pop, il tutto in chiave umoristica. «Laurina è allo stesso tempo colorata e pungente e rappresenta graficamente alla perfezione quello di cui parlo nelle canzoni. – spiega il rapper –

Non è necessario per forza dover essere cupi e tristi per poter esprimere concetti più seri, indipendentemente dal fatto che in TILT! abbia voluto aggiungere a livello sonoro una sfaccettatura più scura, soprattutto nella parte finale dell’album. L’obiettivo di questo lavoro è quello di toccare più temi e più sonorità che mi rappresentano, usando lo stile “G.bit” che tutti conoscono come filo conduttore.»